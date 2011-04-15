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18/08/2017
16:36

Iamgold Corporation приобрела 19.98% акций геологоразведочной компании TomaGold

Iamgold Corporation приобрела 19.98% акций геологоразведочной компании TomaGold

Iamgold Corporation приобрела 27.778 млн обыкновенных акций геологоразведочной компании TomaGold Corporation. Об этом говорится в сообщении Iamgold.

В результате сделки Iamgold стала владельцем 19.98% находящихся в обращении обыкновенных акций компании. Акции были куплены по цене $0.09 за штуку; всего Iamgold заплатила $2.5 млн. До этой сделки Iamgold не владела обыкновенными акциями TomaGold.

Целью покупки не является приобретение контроля над TomaGold. Iamgold будет осуществлять мониторинг хозяйственной деятельности, перспектив, финансового состояния и потенциальной потребности TomaGold в капитале. Опираясь на оценку этих и других факторов, IamgoldD может периодически увеличивать или уменьшать долю акций или иных ценных бумаг TomaGold в будущем за счёт сделок на рынке, частных соглашений или иным способом, подчёркивается в сообщении.

Iamgold является добывающей компанией средней величины, работающей на четырёх действующих золотодобывающих рудниках на трёх континентах. Опираясь на стратегическую базу в Канаде, Южной Америке и Африке, компания осуществляет проекты разведки и добычи и ведёт постоянную оценку выгодных возможностей для слияний и поглощений.


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