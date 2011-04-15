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18/08/2017
11:22

Blackstone приобретёт управляющую компанию Harvest Fund Advisors

Blackstone заключила соглашение о приобретении независимой инвестиционной управляющей компании Harvest Fund Advisors LLC, под управлением которой находятся активы более чем на $10 млрд. Об этом говорится в сообщении Blackstone.

Harvest преимущественно инвестирует средства, привлечённые от институциональных инвесторов и находящиеся на отдельных счетах или в объединённых инструментах, в общие публичные партнёрства с ограниченной ответственностью, владеющие американскими энергетическими активами в переработке и транспортировке.

Условия соглашения не раскрываются.
"Harvest является лидером в привлечении инвестиций институциональных инвесторов в активы общих партнёрств с ограниченной ответственностью. У компании превосходные результаты на продолжительном горизонте инвестирования. Опыт Harvest в этой области повысит эффективность инвестиций Blackstone в энергетику", - отметил президент и исполнительный директор Blackstone Тони Джеймс.

Закрытие сделки ожидается в четвёртом квартале 2017 года при выполнении ряда условий.

Blackstone - одна из ведущих инвестиционных фирм мира, ориентированная на получение долгосрочного инвестиционного дохода. Компания управляет активами на сумму свыше $370 млрд.


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