Китайская CEFC ведет переговоры о покупке доли в Роснефти

Китайская энергетическая компания CEFC (Хуасинь) ведёт переговоры о приобретении доли в Роснефти. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники.



Топ-менеджеры обеих компаний начали предварительные переговоры, сказали они. Глава Роснефти Игорь Сечин и глава CEFC Е Цзяньмин с начала июля уже провели две встречи.



Пока неясно, сколько китайская корпорация собирается инвестировать в Роснефть, и будет ли она покупать новые акции или долю, принадлежащую материнской компании - Роснефтегазу. Кроме того, по словам источника, близкого к Роснефти, компания может продать CEFC долю в своём розничном бизнесе, который состоит почти из 3 тыс. АЗС, около 150 нефтебаз и более 1 тыс. бензовозов.



Предполагается, что обе компании объявят о заключении сделки уже в начале сентября, когда высокопоставленные российские чиновники прибудут с визитом в Пекин.



В то же время газета "Ведомости" сообщает, что Роснефть и CEFC создадут СП с участием "Независимой нефтегазовой компании" (ННК) экс-главы Роснефти Эдуарда Худайнатова.



По данным издания, в СП будет передана часть розничного бизнеса Роснефти, а также активы ННК, а китайская CEFC вложится в капитал деньгами. Об этом газете рассказали два российских чиновника и человек, близкий к одному из участников возможной сделки. Один из них утверждает, что оперативное управление СП будет осуществлять ННК. Будут ли в СП переданы все активы ННК, источники не уточнили, но в новую структуру будут переданы не все розничные активы Роснефти, сказал источник, близкий к одной из сторон переговоров.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.





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