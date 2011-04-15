Sberbank CIB открыл Европлану кредитную линию на 10 млрд руб.

Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, открыл АО "Лизинговая компания "Европлан" кредитную линию в размере 10 млрд руб. сроком на 4 года. Об этом говорится в сообщении банка.



Кредитные средства предназначены для финансирования лизинговых операций, а также рефинансирования облигационных займов и обязательств перед другими банками.



АО "Лизинговая компания "Европлан" Компания работает на территории всей России, насчитывает 72 подразделения, более 1.5 тыс. сотрудников и порядка 67 тысяч клиентов, с которыми заключила более 245 тыс. сделок. АО "ЛК "Европлан" осуществляет лизинговую деятельность как полный правопреемник ПАО "Европлан" после выделения из него в качестве 100% дочернего юридического лица.



АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году по МСФО выросла в 2.4 раза до 541.9 млрд руб. с 222.9 млрд руб. годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию составила 25 руб., увеличившись на 141.3% по сравнению с 2015 годом. Рентабельность капитала достигла 20.8%, по сравнению с 10.2% год назад. Чистый процентный доход Сбербанка вырос за 2016 год на 37.9% до 1362.8 млрд руб. с 988 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев 2017 года выросла на 35.6% до 372.8 млрд руб. с 274.976 млрд руб. Чистый процентный доход банка увеличился на 6.4% и составил 683.6 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 14.7% до 194 млрд руб. Операционный доход до резервов вырос на 18.5% до 954.228 млрд руб.





"AK&M" от 18.08.2017