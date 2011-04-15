ESET зафиксировала 15 млн кибератак на пользователей торрентов

Система телеметрии ESET с начала 2016 года зафиксировала 15 млн инцидентов, в которых загрузка вредоносного кода была связана с популярными торрент-приложениями и файлообменными сервисами. Об этом говорится в сообщении ESET



Хакеры используют файлообменные сети для доставки вредоносного ПО двумя способами: компрометируя доверенные торрент-приложения или маскируя вредоносное содержимое в "раздачах".



В частности, в 2016 году злоумышленники атаковали пользователей macOS, взломав сайт торрент-клиента Transmission. Они переработали приложение, включив в его состав вредоносный код.



В апреле 2016 года с сайта Transmission загружался под видом легитимного приложения шифратор KeRanger. Разработчики удалили зараженный дистрибутив уже через несколько часов, но от угрозы пострадали тысячи пользователей. Авторы KeRanger использовали стойкий алгоритм шифрования, что свело к минимуму шансы на восстановление данных.



В августе 2016 года хакеры повторили атаку на сайт Transmission. На этот раз вместе с торрент-клиентом на компьютер устанавливалась вредоносная программа Keydnap, предназначенная для кражи паролей от "Связки ключей iCloud" и удаленного доступа к системе. Команда Transmission удалила опасное приложение с сайта в течение нескольких минут после обращения специалистов ESET.



Не все инциденты связаны с программным обеспечением, существует также риск загрузки вредоносных торрентов. В апреле 2017 года эксперты ESET обнаружили троян Sathurbot, который распространялся таким способом - он скрывался в торрентах с пиратским софтом или фильмом, маскируясь под кодек.



Зараженные Sathurbot компьютеры входили в состав ботнета, который на момент исследования насчитывал 20 тыс. устройств. Ботнет искал в сети сайты на базе WordPress и взламывал их путем перебора паролей. Скомпрометированные сайты использовались для дальнейшего распространения вредоносных торрентов.



Злоумышленники В феврале 2017 года раздавали через торрент-трекеры новый шифратор, замаскированный под Patcher - приложение для взлома Adobe Premiere Pro, Microsoft Office для Mac и другого платного софта. Восстановить зашифрованные файлы невозможно даже в случае оплаты выкупа - в лже-Patcher не предусмотрена функция связи с командным сервером, поэтому у операторов шифратора нет ключа расшифровки.



"AK&M" от 18.08.2017