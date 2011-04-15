В Москве в выходные будет перекрыто движение на площади Тверская Застава, сообщает портал мэра и Правительства Москвы.



В Москве в выходные будет перекрыто движение на площади Тверская Застава, а также на улице Бутырский Вал (от 1-го Лесного переулка до площади Тверская Застава). Ограничения начнут действовать с 00:00 субботы, 19 августа, до 05:00 понедельника, 21 августа. Перекрытия необходимы для того, чтобы уложить на этих улицах верхний слой асфальта. При этом автомобили смогут проехать напрямую по 1-й Тверской-Ямской улице, где укладка нового дорожного покрытия завершилась 6 августа.



Перекрытыми для проезда автомобилей окажутся еще три улицы, примыкающие к площади. Это необходимо для того, чтобы техника могла подъехать к месту работ, прокомментировал столичный Департамент капитального ремонта.



Это 1-я Брестская улица (будет перекрыта и днем, и ночью все выходные до утра понедельника) и 2-я Брестская улица (ее будут перекрывать по ночам 19, 20 и 21 августа с 01:00 до 05:00) на участке от ее пересечения с Большой Грузинской улицей до площади Тверская Застава. Также проезд для автомобилей будет невозможен по улице Грузинский Вал, которую будут перекрывать по ночам 19, 20 и 21 августа с 01:00 до 05:00 на участке от пересечения с 2-й Брестской улицей до Большого Кондратьевского переулка. А на участке Грузинского Вала от Большого Кондратьевского до Грузинского переулка по ночам движение будет доступно только в сторону улицы Пресненский Вал.



Проехать по перекрытым улицам и переулкам во время ремонта смогут только местные жители (резиденты), спецтранспорт, а также машины экстренных служб. Объехать перекрытый участок улицы Бутырский Вал автомобилисты смогут по Лесной улице и 1-му Лесному переулку.





"AK&M" от 18.08.2017