Президент ФК ЦСКА Е.Гинер приобрел право распоряжаться 25% "ТНС энерго"

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер приобрел право распоряжаться 25% акций энергосбытовой группы компаний "ТНС энерго", говорится в сообщении "ТНС энерго".



Е.Гинер получил право прямого распоряжения акциями, до сделки ему не принадлежали акции компании.



В пятницу 25% "ТНС Энерго" на Московской бирже стоили почти 5 млрд руб.



ПАО ГК "ТНС энерго" (ИНН 7705541227) является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10-тью энергосбытовыми компаниями, обслуживающими потребителей в 11-ти регионах РФ: ПАО "ТНС энерго Воронеж", АО "ТНС энерго Карелия", ОАО "Кубаньэнергосбыт" (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО "ТНС энерго Марий Эл", ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород", АО "ТНС энерго Тула", ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", ПАО "ТНС энерго Ярославль", ООО "ТНС энерго Великий Новгород" и ООО "ТНС энерго Пенза".



Энергосбытовые компании, входящие в структуру "ТНС энерго", обеспечивают электроэнергией около 21 млн потребителей в 11-ти регионах РФ (свыше 10% населения) и имеют статус Гарантирующих поставщиков.



Чистая прибыль ПАО ГК "ТНС энерго" по МСФО в 2016 году сократилась в 2.57 раза до 763.665 млн руб. с 1.962 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 8.79% до 195.263 млрд руб. со 179.48 млрд руб., операционная прибыль снизилась на 35.43% до 3.508 млрд руб. с 5.433 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.07 раза до 1.384 млрд руб. с 2.866 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО ГК "ТНС энерго" за 2016 год по РСБУ выросла на 54.97% до 2.034 млрд руб. с 1.313 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 22.82% до 7.147 млрд руб. с 5.819 млрд руб., прибыль от продаж - на 40.11% до 2.273 млрд руб. с 1.623 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 69.68% до 2.357 млрд руб. с 1.389 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО ГК "ТНС энерго" за первое полугодие 2017 года по РСБУ снизилась на 41.89% до 1.295 млрд руб. с 2.228 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 51.11% до 4.348 млрд руб. с 2.878 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 25.05% до 1.153 млрд руб. с 1.538 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"