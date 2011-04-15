Число регионов со средней выплатой по ОСАГО больше 100 тыс. руб. выросло почти в три раза

Российский союз страховщиков (РСА) составил очередной рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов - по итогам первого полугодия 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО со ссылкой на президента РСА Игоря Юргенса.



"Результаты показывают, что в 14 регионах России средняя выплата превышает 100 тыс. руб., при этом в среднем по стране она составляет 78.6 тыс. руб. Зачастую большое число высоких выплат - это признак того, что в регионе активно действуют криминальные автоюристы, которые перекупают у автовладельцев права требования к страховщику через суд, после этого взыскивают с компании большие суммы. В большинстве случаев автоюристы злоупотребляют правом", - отметил И.Юргенс.



"Таким образом, мы не можем говорить о том, что удалось переломить ситуацию с мошенничеством в этой сфере. В отдельных регионах ситуация действительно улучшилась, в том числе благодаря действиям региональных властей, которые подключили всю правоохранительную систему к работе", - сказал И.Юргенс.



К регионам с высокими выплатами относятся: Адыгея, Карачаево-Черкессия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ингушетия, Ростовская, Ивановская, Амурская области, Чеченская республика, Нижегородская, Ульяновская области, Кабардино-Балкария, Ставропольский и Камчатский край.



И.Юргенс отметил, что результаты рейтинга по итогам 6 месяцев 2016 года показывали, что средняя выплата выше 100 тыс. руб. наблюдалась лишь в пяти регионах. В целом по России она составляла 64.8 тыс. руб.



Он также добавил, что в целом по России в первом полугодии 2017 года выросла частота страховых случаев до 6.3% с 5.8% в аналогичном периоде 2016 года.



"Еще одним тревожным показателем является значительный рост уровня выплат, который считается как отношение текущих фактических выплат к фактическим премиям за какой-то период, например, за месяц. По итогам этого полугодия он достиг 111%, а в прошлом году за шесть месяцев он составлял 77%. Это означает, что на каждые собранные 100 руб. премии страховщики фактически выплачивают 111 руб.", - добавил И.Юргенс.



Этот показатель превышает 100% в 53 регионах, а в некоторых он выше 200%.



Об активности мошенников также говорит показатель отношения накладных расходов к сумме основного требования при взыскании средств со страховщика в суде. В целом по России он вырос с 96% до 110%. "Главная цель недобросовестных автоюристов - перевести дело в суд, потому что именно там со страховщика можно взыскать по-максимуму - не только саму страховую выплату за поврежденное имущество, но и различные штрафы, пени, завышенную стоимость услуг по экспертизе - это и есть накладные расходы. Причем страхователь этих денег не получит. Это означает, что компании продолжают платить не потребителю, а мошенникам. И это на сегодня основная глобальная проблема рынка, решить которую пока не удается", - отметил И.Юргенс.



"AK&M" от 18.08.2017