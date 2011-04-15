Суд поддержал ФАС в споре с РЖД

Арбитражный суд Москвы поддержал ФАС России в споре с ОАО "РЖД". Компания предъявила незаконные квалификационные требования к участникам своих закупок. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Ранее в антимонопольный орган поступила жалоба ООО "ТСК Альянс" на действия РЖД при проведении аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку материалов для ремонта помещений. В ходе ее рассмотрения ФАС обнаружила в аукционной документации Заказчика ряд незаконных требований.



В частности, участник закупки должен был быть производителем поставляемых материалов либо официальным дилером производителя. При этом во втором случае участник должен был предоставить в составе заявки гарантию об отгрузке товара в виде письма от компании-производителя.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.169 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за 2016 год по МСФО выросла на 25.81% до 10.294 млрд руб. с 8.182 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 7.15% до 2.133 трлн руб. с 1.991 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) снизилась на 32.04% до 94.099 млрд руб. со 138.471 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла на 54.94% до 34.695 млрд руб. с 22.392 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 15.4% до 443 млрд руб. с 384 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 23.6% с 21.8%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 9.73% до 31.385 млрд руб. с 28.603 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.32% до 827.933 млрд руб. с 771.486 млрд руб., прибыль от продаж - на 31.49% до 90.463 млрд руб. с 68.799 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.18% до 52.102 млрд руб. с 46.862 млрд руб.





"AK&M" от 18.08.2017