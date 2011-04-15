В реестре отечественного ПО - почти 4 тыс. программных продуктов, Минкомсвязи

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров подписал очередной приказ о включении 150 программных продуктов в единый реестр российского программного обеспечения (ПО). Таким образом, на сегодняшний день реестр российского ПО содержит уже 3915 программных продуктов, сообщило Министерство связи и массовых коммуникаций РФ.



"В реестре отечественного программного обеспечения уже зарегистрировано почти четыре тысячи продуктов, это значительная часть софта, производимого российскими разработчиками. Наша следующая задача в рамках развития импортозамещения - обеспечить рост числа внедрений российских программных продуктов в государственных органах и компаниях с госучастием", - сказал директор Департамента развития высоких технологий Минкомсвязи Салават Мигранов, цитируемый в сообщении.



Добавленные продукты были признаны соответствующими требованиям, установленным пунктом 5 правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, утвержденных постановлением Правительства от 16 ноября 2015 года "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также на основании решения Экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи России от 14 августа 2017 года.



Напомним, реестр создан в соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в целях расширения использования российского ПО, подтверждения его происхождения из РФ, а также в целях оказания мер государственной поддержки российским разработчикам ПО.





"AK&M" от 18.08.2017