ЦБ разработал концепцию внедрения риск-ориентированного подхода к регулированию страхового сектора в РФ

Банк России разработал Концепцию внедрения риск-ориентированного подхода к регулированию страхового сектора в РФ. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Документ подготовлен в целях совершенствования подходов к регулированию и устойчивого развития конкурентоспособного страхового рынка в России, что является одним из важнейших приоритетов для мегарегулятора.



В концепции устанавливаются основные цели и приоритетные направления деятельности по переходу страхового сектора к использованию риск-ориентированного подхода, а также определяются перспективные направления дальнейшего развития данного подхода.



Среди приоритетных задач по развитию страхового сектора, предусмотренных ОНРФР1 на среднесрочный период, - необходимость повышения качества активов субъектов страхового дела, обеспечения устойчивости страхового рынка, а также повышения уровня защиты прав потребителей страховых услуг, в частности путем введения количественных нормативов и качественных требований к субъектам страхового рынка, соответствующих подходам риск-ориентированного надзора в рамках концепции Solvency II.







"AK&M" от 18.08.2017