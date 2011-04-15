АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Резерв" в городе Верхняя Салда

Банк "ФК Открытие" стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, банка "Резерв" (Челябинск) в городе Верхняя Салда (Свердловская область). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Приём заявлений о выплате возмещения, а также выплаты возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся 23 августа 2017 года.



Напомним, что в остальных городах страховое возмещения вкладчикам банка "Резерв" и "Анелик РУ" выплатит РСХБ.



ЦБ РФ отозвал лицензию у челябинского банка "Резерв" 9 августа.



Банк "Резерв" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".



Кредитная организация по величине активов на 1 июля 2017 года занимала 415-е место в банковской системе Российской Федерации.



"AK&M" от 21.08.2017