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21/08/2017
15:48

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Резерв" в городе Верхняя Салда

Банк "ФК Открытие" стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, банка "Резерв" (Челябинск) в городе Верхняя Салда (Свердловская область). Об этом говорится в сообщении АСВ.

Приём заявлений о выплате возмещения, а также выплаты возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся 23 августа 2017 года.

Напомним, что в остальных городах страховое возмещения вкладчикам банка "Резерв" и "Анелик РУ" выплатит РСХБ.

ЦБ РФ отозвал лицензию у челябинского банка "Резерв" 9 августа.

Банк "Резерв" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Кредитная организация по величине активов на 1 июля 2017 года занимала 415-е место в банковской системе Российской Федерации.

"AK&M" от 21.08.2017
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