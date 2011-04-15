Повтор! ФАС разрешила "Открытию" получить контроль над Росгосстрахом

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство группы "Открытие" о приобретении контроля над Росгосстрахом. Об этом сообщается на сайте ФАС.



В декабре 2016 года сообщалось, что основной владелец Росгосстраха Данил Хачатуров ведет переговоры с "Открытием" о передаче контроля над своей компанией. На тот момент обсуждался вариант присоединение к "Открытию" страховщика и подконтрольного ему РГС-банка. По расчетам участников сделки, это позволит создать крупнейшую частную финансовую группу с активами более 4 трлн руб. и клиентской базой 50 млн человек.



АО "Открытие Холдинг" (до июня 2014 года - ОАО ФК "Открытие") основано в 1995 году. Деятельность холдинга преимущественно заключается в осуществлении операции коммерческого и инвестиционного банкинга, оказании брокерских, страховых услуг и услуг по управлению активами.



В группу компаний "Росгосстрах" входят: ПАО СК "Росгосстрах", ООО СК "РГС-Жизнь", ООО "РГС-Медицина", ОАО "НПФ РГС". Росгосстрах обладает широкой розничной сетью - это 73 филиала и более 3500 агентств, страховых отделов, офисов продаж, подразделений урегулирования убытков по всей стране. Росгосстрах обслуживает ежегодно более 45 млн клиентов.





"AK&M" от 18.08.2017