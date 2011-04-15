ГК "ПИК" выплатила четвертые купоны по облигациям БО-04, БО-05 и БО-06 общим объёмом 15 млрд руб.

ПАО "Группа компаний ПИК" выплатило четвёртые купоны по облигациям БО-04, БО-05 и БО-06 общим объёмом 15 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



По каждому купону выплачено 355.25 млн руб.

ГК "ПИК" 21 августа 2015 года завершило размещение облигаций БО-04, БО-05 и БО-06 на 15 млрд руб. Каждый выпуск включает по 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Идентификационные номера выпусков: 4B02-04-01556-A, 4B02-05-01556-A, 4B02-06-01556-A от 18 сентября 2014 года. Ставки 1-6 купонов равны 14.25% годовых.



ПАО "Группа компаний ПИК" (ИНН 7713011336) основано в 1994 году и является девелопером в области жилой недвижимости. Группа концентрируется на проектах в Москве и Московской области и активно развивает проекты в других российских регионах. Основная деятельность компании - девелопмент, строительство и продажа жилой недвижимости, преимущественно в сегменте массового жилья.



Прибыль ГК ПИК по МСФО за 2015 год выросла в 3.02 раза до 11.449 млрд руб. с 3.792 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 16.5% до 51.132 млрд руб. с 61.26 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 10.1% до 17.637 млрд руб. с 16.02 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 3 раза до 13.282 млрд руб. с 4.407 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль ГК ПИК по РСБУ за 2015 год упала в 2.3 раза до 3.281 млрд руб. с 7.463 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 18% до 14.802 млрд руб. с 12.563 млрд руб., валовая прибыль - в 1.4 раза до 8.182 млрд руб. с 5.72 млрд руб. Прибыль до налогообложения сократилась в 4.2 раза до 1.745 млрд руб. с 7.292 млрд руб.



По данным консолидированной отчётности по стандартам МСФО активы ПАО "Группа Компаний ПИК" на 31.12.16 составляли 357 млрд руб., капитал - 55.3 млрд руб. Выручка по итогам 2016 года составила 60.1 млрд руб., чистая прибыль - 20.5 млрд руб.



"AK&M" от 21.08.2017