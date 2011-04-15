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21/08/2017
11:38

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Северо-Восточный Альянс"

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Северо-Восточный Альянс". Согласно данным отчётности, по величине активов кредитная организация на 1 августа 2017 года занимала 250 место в банковской системе Российской Федерации. Банк не является участником системы страхования вкладов, говорится в сообщении ЦБ РФ.

АКБ "СВА" оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, в связи с чем в деятельности банка возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и реальная угроза интересам его кредиторов. Бизнес-модель АКБ "СВА" была ориентирована на обслуживание интересов его собственников и носила выраженный кэптивный характер.

Высокорискованное кредитование заёмщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объёма "неработающих" активов. При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери.

В АКБ "СВА" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.


"AK&M" от 21.08.2017
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