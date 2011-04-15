Роснефть закрыла сделку по приобретению 49% Essar Oil Ltd

НК "Роснефть" закрыла стратегическую сделку по приобретению 49% в индийской компании Essar Oil Ltd (EOL). Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Одновременно о закрытии ещё одной сделки по приобретению 49.13% EOL объявил консорциум международных инвесторов, в который входят Trafigura и UCP. Ценовые параметры сделки соответствуют ранее подписанным обязывающим документам.



Закрытие сделки позволило Роснефти выйти на один из наиболее динамично развивающихся мировых рынков (кумулятивный рост ВВП Индии в 2013-16 годах – 29.8%).



Роснефть приобрела долю в первоклассном активе со значительным потенциалом развития. НПЗ в городе Вадинар, штат Гуджарат, обладает большой гибкостью по сырью, более половины от всего перерабатываемого сырья – тяжёлая латиноамериканская нефть. Конфигурация НПЗ является одной из наиболее технологически сложных в азиатско-тихоокеанском регионе и имеет значительные перспективы по расширению для развития нефтехимического производства.



"Наличие всей необходимой инфраструктуры (в периметр сделки вошли глубоководный порт, нефтяной терминал и электростанция), а также доли в добычных проектах в Венесуэле и заключенные поставочные контракты с PDVSA позволят Роснефти получить значительную операционную синергию и усилить экономическую эффективность деятельности НПЗ. Ещё одним источником синергии станут кросс-поставки нефтепродуктов на рынки АТР", - отмечается в сообщении.



EOL обладает обширной розничной сетью из более чем 3.5 тыс. заправочных станций по всей Индии, которые работают под брендом Essar. Наличие данного канала реализации дополнительно повышает операционные и финансовые показатели актива благодаря стабильно растущему внутреннему спросу на продукцию со значительной добавленной стоимостью и выбранной стратегии розничной экспансии.



Комментируя закрытие сделки, глава Роснефти Игорь Сечин заявил: "Совместно с нашими партнерами мы намерены существенно повысить финансовые показатели предприятия и в среднесрочной перспективе одобрить стратегию по развитию активов. Закрытие сделки знаменательно для Роснефти – компания вышла на высокоперспективный и быстрорастущий рынок АТР. Приобретение доли в НПЗ Вадинар создает уникальные синергетические возможности с существующими активами Роснефти и будет способствовать росту эффективности поставок в другие страны региона".



Мощность переработки НПЗ "Вадинар" в настоящее время составляет 20 млн тонн в год. По объемам переработки данный НПЗ является вторым в Индии, а по уровню технологической сложности входит в десятку лучших заводов мира (индекс сложности Нельсона – 11.8). НПЗ обладает высокой гибкостью по сырью и способен перерабатывать тяжелые и сверхтяжелые сорта нефти. Essar Oil Limited владеет также сетью из более 3.5 тыс. заправочных станций по всей Индии. Отмена регулирования ценообразования на розничном рынке Индии открыла перспективу эффективного роста розничных продаж. МЭА прогнозирует, что к 2040 автомобильная отрасль Индии будет потреблять 132 млн т нефтепродуктов в год (рост 306.8%).



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"