На Среднем Урале к концу 2017 года будет полностью внедрена Система-112. Об этом сообщило ПАО "Ростелеком".



На сегодняшний день к Системе-112 уже подключены более сорока муниципальных образований, включая Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Серов и другие крупные города. К концу 2017 года система будет внедрена на оставшихся территориях Свердловской области. Таким образом, в регионе будут работать 73 единые дежурно-диспетчерские службы, объединённые в одну сеть.



Работы по установке нового и обновлению уже существующего оборудования, а также программного обеспечения в рамках госконтракта, заключенного с Оператором электронного правительства, будет проводить компания "Ростелеком".



Напомним, работа Системы-112 официально стартовала в Екатеринбурге в январе 2017 года. По номеру 112 можно сообщать о ДТП, правонарушениях или иных обстоятельствах на дороге, при которых необходимо вмешательство сотрудников полиции или спасательных служб. Комплекс включает в себя несколько подсистем, обеспечивающих прием и обработку вызовов на единый номер телефона "112", регистрацию всей поступившей информации и ее передачу в экстренные службы, хранение данных о вызовах и их результатах, а также выдачу информации о местонахождении абонента.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по РСБУ за I квартал 2017 года упала в 2.5 раза до 1.338 млрд руб. с 3.418 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 3.6% до 66.816 млрд руб. с 69.345 млрд руб., валовая прибыль - в 1.4 раза до 5.27 млрд руб. с 7.281 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.4 раза до 1.822 млрд руб. с 4.45 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 39% до 5.934 млрд руб. с 4.259 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 0.9% до 145.602 млрд руб. со 144.258 млрд руб., операционная прибыль - на 15% до 19.396 млрд руб. с 16.773 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 42% до 8.601 млрд руб. с 6.051 млрд руб.





"AK&M" от 21.08.2017