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21/08/2017
13:09

Чистая прибыль Московского кредитного банка по МСФО в первом полугодии увеличилась на 97.5% до 10 млрд руб.

Чистая прибыль Московского кредитного банка по МСФО в первом полугодии 2017 года увеличилась на 97.5% до 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Московского кредитного банка.

Показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов составили 18.5% и 1.3% соответственно. Чистая процентная маржа составила 2.9%.

Активы составили 1.6 трлн руб. ($26.4 млрд).
Совокупный кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 14.1% по сравнению с концом 2016 годом и составил 760.8 млрд руб. ($12.9 млрд). Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней) в совокупном кредитном портфеле снизилась с 2.3% по итогам 2016 года до 1.9% на 30 июня 2017 года.

Капитал по стандартам "Базель III" вырос на 46.2% до 233.6 млрд руб. ($3.4 млрд), коэффициент достаточности капитала составил 21.8%, а коэффициент капитала 1-го уровня – 14.3%.

Отношение операционных расходов к операционным доходам (cost-to-income ratio) составило 29.2%.

ОАО "Московский кредитный банк" (МКБ, ИНН 7734202860) основано в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев. МКБ является универсальным кредитно-финансовым учреждением, предоставляющим весь спектр банковских услуг.

Чистая прибыль Московского кредитного банка по МСФО в 2015 году уменьшилась в 3.7 раза до 1.5 млрд руб. Чистая процентная маржа достигла 3.9%. Показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов составили 2.1% и 0.2% соответственно. Активы выросли на 106.6% за год и составили 1208.2 млрд руб. ($16577.3 млн).

Чистая прибыль Московского кредитного банка по МСФО в I квартале 2016 года выросла в 5.7 раза до 1.7 млрд руб. ($24.5 млн). Операционные доходы (до вычета резервов) выросли на 73.7% до 12.4 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 43.5% до 3.1 млрд руб.

"AK&M" от 21.08.2017
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