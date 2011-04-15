ВТБ24 открыл доступ к торгам валютными ETF с расчётами в долларах США

Клиенты ВТБ24 получили возможность совершать сделки по валютным FinEx ETF не только с расчётами в российских рублях, но и в долларах США. Нововведение позволит российским инвесторам, работающим с валютными депозитами, инвестировать на Московской Бирже без необходимости предварительной конвертации в российские рубли. Об этом говорится в сообщении банка.



Для получения доступа к торгам ETF с расчётами в долларах необходимо оформить договор на брокерское обслуживание в отделении ВТБ24, которое оказывает инвестиционные услуги. Всем действующим клиентам на брокерском обслуживании доступ предоставляется автоматически.



Московская Биржа предоставляет возможность совершения сделок в долларах США на условиях T+0 (с расчётами по сделке в тот же день) в отношении восьми биржевых фондов под брендом FinEx ETF.



"ВТБ24 уделяет большое внимание запуску инновационных сервисов. И то, что мы запускаем ETF с расчетами в долларах США первыми среди банков - прямое тому подтверждение", - прокомментировал директор инвестиционного департамента ВТБ24 Сергей Лукьянов.



Важно отметить, что нововведение не окажет влияния на обращение всех 12 биржевых инвестиционных фондов ETF, допущенных к обращению среди неограниченного круга инвесторов на Московской Бирже с 2013 года. Как и прежде, в отношении всех ETF сохраняется возможность традиционных расчётов в рублях в режиме T+2 (с расчётами по сделке на второй день после её заключения).



"Инвесторы давно ждали возможности превратить долларовые сбережения в работающие валютные инвестиции. То, что ВТБ24 сделал это первым, отражает динамизм, неизменно присущий банку и его инвестиционному подразделению", - прокомментировал исполнительный директор УК "ФинЭкс Плюс" Владимир Крейндель.



Международная финансовая группа FinEx с офисами в Лондоне и Москве создана в 2004 г. С тех пор Группа успешно реализовывает различные инвестиционные продукты и решения на базе своей инфраструктуры. Головная компания FinEx Capital Management LLP расположена в Лондоне (Великобритания). В настоящее время Группа FinEx объединяет платформу хедж-фондов, биржевые инвестиционные фонды для неограниченного круга инвесторов (FinEx ETF), фонды прямых инвестиций (private equity), бизнес по хеджированию ценовых рисков биржевых товаров и управлению благосостоянием состоятельных инвесторов. С 2013 года компания стала активно заниматься развитием рынка ETF в России, запустив первый биржевой индексный фонд на российские корпоративные еврооблигации. Сегодня инвесторам доступны 12 биржевых инвестиционных фондов на основные классы активов напрямую на Московской Бирже.



ETF (Exchange Traded Fund, биржевой инвестиционный фонд) – это инструмент коллективных инвестиций, созданный на базе фондовой инфраструктуры и допущенный к обращению на бирже для неограниченного круга лиц, имеющий эффективный механизм выпуска и погашения акций через уполномоченных лиц (авторизованных участников). Как правило, ETF отслеживает индекс акций или облигаций (например, MSCI Germany, Bloomberg Barclays Emerging Markets Tradable Russian Corporate Bond (EMRUS) Index) или металла (золота). Торгуется на Московской бирже и других мировых биржевых площадках как акция.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ Группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ в 2016 году по МСФО выросла до 51.6 млрд руб. с 1.7 млрд руб. годом ранее. Чистые процентные доходы ВТБ в 2016 составили 415 млрд руб.



"AK&M" от 21.08.2017