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21/08/2017
16:39

Great Wall Motor подтвердил информацию о своём интересе к покупке бренда Jeep

Китайский автоконцерн Great Wall Motor подтвердил информацию о своем интересе к покупке бренда Jeep, принадлежащего итальянско-американской компании Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Об этом сообщает газета "Коммерсант".

В случае удачных переговоров Jeep может стать очередным известным автомобильным брендом, купленным китайскими инвесторами — наряду с Volvo, MG и Lotus.

Оценивая важность и историческое значение бренда Jeep для мирового авторынка, банк Morgan Stanley заявил, что он может потянуть на $24 млрд — что, на $4 млрд больше, чем составляет рыночная капитализация всего концерна FCA.

Ранее FCA уже заявляли, что могут продать или выделить в отдельную компанию некоторые активы, однако конкретно о Jeep речь не шла. Более того, глава FCA Серджо Маркионне планировал наращивать инвестиции в Jeep, увеличив его производство с 1.4 млн в прошлом году до 2 млн в 2018 году.

После подтверждения интереса Great Wall к Jeep, акции FCA выросли в цене на 3.8%, акции китайской компании — на 1.6%.



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