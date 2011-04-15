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21/08/2017
17:01

Группа "Сафмар" может провести IPO своих активов в гостиничном, девелоперском и угольном бизнесе

Группа "Сафмар" в 2018 году подумает об IPO своих активов в гостиничном, девелоперском и угольном бизнесе. Об этом рассказал глава группы Авет Миракян в интервью Рейтер.

Привлечённые средства с рынков капитала и банковские кредиты - один из основных источников финансирования развития группы "Сафмар", которая активно скупала активы последние несколько лет.

"Если пройтись по активам, то есть ещё ряд компаний, которые можно было бы вывести на IPO: Русский уголь, девелоперские бизнесы, А101 в частности. Что касается банка (Бинбанка), то пока у нас есть Рост банк в процессе финансового оздоровления, это не работающая идея", - сказал Миракян.

Ещё один потенциальный клиент на IPO у Сафмара - гостиничный бизнес, который, по словам Миракяна, планируется консолидировать.

"Консолидированно наш пул гостиниц может стоить гораздо больше. Мы достаточно большую долю рынка занимаем в этом сегменте в Москве и потенциально можно было бы предложить интересную историю – возможность инвестировать в портфель гостиниц, но пока решение ещё не принято", - сказал он.

"Сафмар" - одна из крупнейших групп пенсионных фондов в России, осуществляющая деятельность по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению. Основателями группы являются Михаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев, Микаил Шишханов.


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