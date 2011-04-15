ФАС вынесла предупреждение в отношении УК "Альфа-Капитал"

ФАС России направила предупреждение в адрес ООО УК "Альфа-Капитал" о прекращении действий с признаками нарушения антимонопольного законодательства. Об этом говорится в сообщении ФАС.



16 августа из средств массовой информации стало известно о направлении ООО УК "Альфа-Капитал" в адрес своих клиентов писем о наличии проблем внутри ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО "Бинбанк", МКБ и ПАО "Промсвязьбанк", а также о том, что "ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью", в том числе посредством санации.



На основании этих утверждений Альфа-Капитал в письмах указал на риски "списания" некоторых ценных бумаг, эмитированных такими банками, или существенного снижения их стоимости, также сообщив о своих последующих в связи с этим действиях как доверительного управляющего ценными бумагами, включая действия по приобретению ценных бумаг по сниженной стоимости в ходе возможной распродажи на рынке.



Кроме того, в письмах ООО УК "Альфа-Капитал" содержались рекомендации переводить активы к более надёжным участникам банковской системы.



В ходе анализа данной ситуации 17 августа в ФАС России поступило обращение от Банка России с указанием на наличие признаков недобросовестной конкуренции в действиях ООО УК "Альфа-Капитал", а также с просьбой провести проверку.



Проведённый ведомством анализ показал, что распространявшиеся ООО УК "Альфа-Капитал" сведения о проблемах банков не соответствуют действительности, поскольку не подтверждаются официальной информацией.



Комментируя выдачу ООО УК "Альфа-Капитал" предупреждения, заместитель начальника Управления контроля финансовых рынков ФАС России Лилия Беляева сообщила: "Финансовые рынки характеризуются особой чувствительностью к негативной информации в отношении его участников, а такая в рассматриваемом случае недостоверная информация, помимо прочего, также может спровоцировать отрицательные последствия и для состояния конкуренции. Поэтому подобный мониторинг имеет особое значение и с учётом произошедшего будет производиться в усиленном режиме в целях оперативного пресечения недобросовестной конкуренции".



"AK&M" от 21.08.2017