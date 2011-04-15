Ингосстрах вводит упрощённую систему урегулирования убытков для клиентов, пострадавших от наводнения в Красноярске

Филиал СПАО "Ингосстрах" в Красноярском крае осуществляет приём заявлений от клиентов, имущество которых пострадало в результате наводнения, в упрощённом режиме. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



При обнаружении факта затопления застрахованного имущества клиентам компании следует зафиксировать повреждения одним из доступных способов.



Предоставление справки Росгидромета, подтверждающей факт наводнения в городе, не требуется.



В дальнейшем, страхователю необходимо в течение 7-ми календарных дней направить письменное заявление (извещение) о наступлении страхового случая в страховую компанию, а также предоставить поврежденное имущество для осмотра.



"Как правило, природные катаклизмы, такие как наводнения, наносят значительный ущерб движимому и недвижимому имуществу населения, что приводит к большим убыткам. В этих условиях, страхование – единственная возможность нивелировать негативные последствия от стихийных бедствий. На данный момент, "Ингосстрах" готов оказывать всю необходимую помощь клиентам, пострадавшим от наводнения – была выделена горячая линия для консультаций, а специалисты компании готовы к приему заявлений и осмотру пострадавшего имущества. Мы надеемся, что введение упрощенной системы урегулирование убытков позволит нашим клиентам сэкономить свое время и оперативно получить возмещение, необходимое для восстановления поврежденного имущества", – комментирует директор филиала СПАО "Ингосстрах" в Красноярском крае Сергей Шашко.



Напомним, что в Красноярске в ночь с 19 на 20 августа произошло выпадение большого количества осадков, что привело к затоплениям территорий города. По данным МЧС, подтопленными либо частично подтопленными оказались дома в Железнодорожном и Октябрьском районах. Помимо этого, были подтоплены 43 участка дорог. В городе введен режим ЧС.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 21.08.2017