Московская Биржа зарегистрировала программу краткосрочных биржевых облигаций "Газпром нефти" на 50 млрд руб.

Московская Биржа зарегистрировала программу краткосрочных биржевых облигаций "Газпром нефти". Об этом сообщается в пресс-релизе нефтяной компании.



Программе облигаций серии 002P объёмом до 50 млрд руб. присвоен номер 4-00146-А-002З-02Е. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 30 лет, бумаги могут размещаться на срок до 1 года.



Программа выпуска годовых облигаций объёмом до 50 млрд руб. была утверждена советом директоров "Газпром нефти" 10 июля.



"Размещение биржевых облигаций с коротким сроком погашения – новая практика для российского корпоративного сектора, которую тестирует компания. С регистрацией программы "Газпром нефть" расширяет набор инструментов краткосрочного финансирования: мы рассматриваем возможность размещения "коротких" облигаций в качестве дополнительного казначейского инструмента для преодоления кассовых разрывов и сможем воспользоваться этой опцией в случае появления у компании соответствующих потребностей", - отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в первом полугодии 2017 года по МСФО выросла на 23.1% до 111 млрд руб. Выручка "Газпром нефти" с учётом пошлин (продажи) увеличилась на 22.5% до 944 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 20.8% до 246 млрд руб. Рост объёмов добычи углеводородов с учётом доли в СП составил 5.3%, достигнув 44.02 млн т н.э.









"AK&M" от 21.08.2017