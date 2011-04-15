Повтор! Тройка-Д Банк приобретает Алма Банк

АО "Тройка-Д банк" начинает процедуру покупки АО "Алма банк", оба банка будут работать под новым общим брендом "Алма банк". Сделка по приобретению Тройка-Д Банком пакета акций Алма банка проходит с одобрения Банка России. Финансовые организации сохраняют свои лицензии и остаются участниками системы страхования вкладов. Сделку по покупке акций планируется завершить до конца 2017 года, а ребрендинг — уже осенью 2017 года. Об этом говорится в сообщении банка.



Решение о покупке и работе под одним товарным знаком продиктовано желанием акционеров вывести на банковский рынок бренд, объединяющий финансовые продукты и сервисы на основе телекоммуникаций.



В рамках объединенного бренда банки будут обслуживать частных лиц в розничном и премиальном сегментах, корпоративных клиентов, индивидуальных предпринимателей и малый бизнес.



Новый бренд и фирменный стиль будут распространены на все отделения Тройка-Д банка и Алма банка в Москве и за её пределами. Соответствующим образом будут переоформлены фасадные вывески, полиграфическая и сувенирная продукция, платёжные карты, банкоматы, терминалы, интернет- и мобильный банк.



Креативные концепции имиджевых и продуктовых рекламных кампаний также будут разрабатываться в соответствии с новым фирменным стилем.



АО "Тройка-Д банк" — российский коммерческий банк, основанный в 2002 году. Банк располагает лицензией ЦБ РФ N 3431 и является участником системы страхования вкладов. На 1 июля 2017 года активы банка составляют 10.8 млрд руб., капитал — 2.4 млрд руб., вклады физических лиц — 6 млрд руб., кредитный портфель — 5.7 млрд руб. Чистая прибыль банка за первые шесть месяцев 2017 года составила 98.6 млн руб. Банк работает с корпоративными клиентами, малым бизнесом и частными лицами, предлагая им услуги расчетно-кассового обслуживания, вклады, карточные продукты, банковские гарантии и различные программы кредитования. С октября 2015 года АО "Тройка-Д банк" также является санатором и единственным акционером АО "Вокбанк".



АО "Алма банк" новое (с 21 июня 2016 года) название АКБ "Первый Инвестиционный", предшественником которого изначально было созданное в январе 1947 года Тимирязевское отделение МГК Госбанка СССР. Банк располагает лицензией ЦБ РФ N604 и является участником системы страхования вкладов. На 1 июля 2017 года активы банка составляют 3.17 млрд руб., капитал – 1.03 млрд руб., вклады физических лиц – 0.52 млрд рубл., кредитный портфель – 1.09 млрд руб. Акционерами банка являются частные инвесторы из Казахстана. Отделения банка расположены в Москве. Основные клиенты Банка — физические лица, а также компании малого и среднего бизнеса.



Бренд "АлмаТел" появился в октябре 2016 года. ГК "АлмаТел" объединяет следующих операторов связи в Москве и регионах: "Цифра Один", "2КОМ", "ТДС+", "Саратовская Цифровая Телефонная Сеть", "Южный телеком" и другие. Частным клиентам компания предоставляет услуги высокоскоростного доступа в интернет, платного телевидения, телефонии и дополнительные цифровые сервисы. Корпоративным клиентам обеспечивает услуги доступа в интернет, традиционной и VoIP телефонии, видеонаблюдения, виртуальной АТС, авторизации в общественных сетях Wi-Fi и другие.



"AK&M" от 22.08.2017