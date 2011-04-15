"Автоинвест" приобрёл 23.54% уставного капитала КАМАЗа

ООО "Автоинвест" 9 августа приобрело 23.54% уставного капитала ПАО "КАМАЗ". Об этом говорится в сообщении КАМАЗа.



В то же время кипрская компания Avtoinvest прекратила участие в КАМАЗе, обнулив свою долю в уставном капитале общества с 23.54%.



В группу компаний ПАО "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КАМАЗ" 110 предприятий, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Чистая прибыль группы "КАМАЗ" по МСФО в 2016 году составила 656 млн руб. против убытка в 2.383 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 37.03% до 133.54 млрд руб. с 97.455 млрд руб., операционная прибыль составила 2.474 млрд руб. против убытка в 1.073 млрд руб. за 2015 год, прибыль до налогообложения - 1.288 млрд руб. против убытка в 2.591 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая КАМАЗа по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 15 раз до 419 млн руб. с 27.5 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 26% до 57.59 млрд руб. с 42.3 млрд руб. годом ранее.







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