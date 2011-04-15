В Минэкономразвития прогнозируют снижение цен на продовольственные товары в сентябре на 1.3%

Минэкономразвития прогнозирует снижение цен на продовольственные товары в России в сентябре по сравнению с началом лета на 1.3%. Об этом пишет газета "Известия".



При подсчёте дефляции на плодоовощную продукцию учитывались средние потребительские цены в России на картофель, капусту, лук репчатый, морковь, огурцы, томаты, яблоки, апельсины и бананы.



Как отмечает издание, больше всего подешевеет плодоовощная продукция — на 79.6%. По мнению экспертов, причина падения цен — высокая урожайность.



По данным Плодоовощного союза, в сентябре 2016 года по отношению к июню того же года дефляция на овощи и фрукты составила около 31%. При этом больше всего прошлой осенью подешевели томаты (на 58% по сравнению с началом лета: цена упала со 140.78 руб. до 59.58 руб.), огурцы (на 37%: с 85.11 руб. до 53.58 руб.), морковь (на 34%: с 41.54 руб. до 27.55 руб.). Разница темпов удешевления фруктов и овощей в этом году и в прошлом объясняется тем, что на фоне поздней весны в июне на прилавках было мало фруктов и ягод местного производства — цены определялись импортной продукцией и были высокими.



Ранее стало известно, что минимальный набор продуктов также начал дешеветь. По расчётам Росстата, в июле 2017 года он стоил почти на 4% меньше, чем месяцем ранее. В набор входят овощи, мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль. До этого стоимость набора росла значительно быстрее инфляции из-за подорожания ряда овощей до 80%.



"AK&M" от 22.08.2017