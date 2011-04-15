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22/08/2017
12:19

Sempra Energy обошла компанию Уоррена Баффета в борьбе за Oncor

Sempra Energy заключила сделку по приобретению компании Oncor, специализирующейся на предоставлении услуг по передаче электроэнергии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сумма сделки составила $9.45 млрд. В борьбе за актив Sempra Energy обошла компанию Berkshire Hathaway, принадлежащую Уоррену Баффетту, с которой была достигнута договорённость о приобретении Oncor за $9 млрд. В рамках конкурентной борьбы Berkshire Hathaway отказалась увеличивать озвученную ранее цену предложения.

Sempra станет четвёртой компанией, с которой обанкротившийся владелец Oncor, компания Energy Future Holdings, заключила соглашение. Energy Future пытается реализовать 80% долю в Oncor, чтобы расплатиться с кредиторами. Две предыдущие попытки продать компанию, предпринятые ещё до соглашения с Berkshire Hathaway, были заблокированы контролирующими органами штата Техас.

Крупнейшим кредитором Energy Future является компания Elliott Management Corp. Приобретение ею на прошлой неделе небольшого пакета облигаций у Fidelity Investments дало ей возможность блокировать любую сделку компании. Elliott с самого начала выступала против продажи Oncor компании Berkshire, но сделку с Sempra, по всей вероятности, поддержит, отмечается в сообщении.

Sempra, которой принадлежат компании San Diego Gas & Electric и Southern California Gas, имеет рыночную стоимость около $30 млрд.


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