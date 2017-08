Total приобретёт 100% акционерного капитала компании Maersk Oil & Gas A/S

Сделка по приобретению Total 100% акционерного капитала компании Maersk Oil & Gas A/S, полностью подконтрольной A.P. Moller – Maersk A/S одобрена советами директоров Total и A.P. Moller – Maersk. Об этом сообщает Лондонская фондовая биржа.



По условиям соглашения, оплата за акции A.P. Moller – Maersk будет произведена акциями Total на сумму $4.95 млрд. Кроме того, Total примет на себя долговые обязательства Maersk Oil на сумму $2.5 млрд.



Total выпустит в пользу A.P. Moller – Maersk A/S 97.5 млн акций, основываясь на средней стоимости акций за 20-дневный период, предшествующий 21 августа (дата подписания соглашения), что составляет 3.75% увеличенного акционерного капитала Total. Также Total предложила A.P. Moller Holding A/S, основному акционеру A.P. Moller – Maersk, возможность занять место в совете директоров Total, если это предложение будет одобрено акционерами Total.



Слияние с Maersk Oil, учитывая совпадение бизнес-интересов в сегменте разведки и добычи углеводородов, приведёт к увеличению конкурентоспособности и потенциала Total во многих ключевых сферах. В частности, Total получит контроль над доказанными, вероятными и условными запасами углеводородов в объёме 1 млрд б.н.э., 85% которых расположены на территории стран ОЭСР, суточный уровень добычи жидких углеводородов вырастет в 2018 году на 160 тыс. б.э.н. Операционная, коммерческая и финансовая синергия оценивается более чем в $400 млн в год, также сделка благоприятно отразится на уровне прибыли и денежного потока Total.



В результате сделки Total станет вторым по величине оператором шельфовой добычи в северо-западной Европе, отмечается в сообщении.



Сделка подлежит одобрению контролирующими органами и должна закрыться в первом квартале 2018 года. Датой вступления в силу считается 1 июля 2017 года.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"