ЦБ РФ выявил в банке "Нефтяной альянс" операции по выводу активов

Временная администрация по управлению кредитной организацией КБ "Нефтяной альянс" выявила операции, направленные на вывод активов путём совершения выплат по вексельным поручительствам в пользу третьих лиц без их последующего возмещения, а также путём заключения сделок по отчуждению недвижимого имущества банка. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.



Кроме того, бывшим руководством банка не переданы временной администрации оригиналы ряда договоров (включая кредитные договоры, заключенные банком с заёмщиками, на общую сумму более 7.7 млрд руб.).



По оценке временной администрации, стоимость активов кредитной организации не превышает 0.4 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 7.6 млрд руб., в том числе перед физическими лицами — 3.5 млрд руб.



Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками кредитной организации КБ "Нефтяной альянс", Банк России направил в Генпрокуратуру, Министерство внутренних дел и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Нефтяной Альянс" 14 марта 2017 года. По величине активов КБ "Нефтяной Альянс" на 1 февраля 2017 года занимал 217-е место в банковской системе Российской Федерации.



"AK&M" от 22.08.2017