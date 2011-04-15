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22/08/2017
14:09

ЦБ РФ выявил в банке "Нефтяной альянс" операции по выводу активов

Временная администрация по управлению кредитной организацией КБ "Нефтяной альянс" выявила операции, направленные на вывод активов путём совершения выплат по вексельным поручительствам в пользу третьих лиц без их последующего возмещения, а также путём заключения сделок по отчуждению недвижимого имущества банка. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Кроме того, бывшим руководством банка не переданы временной администрации оригиналы ряда договоров (включая кредитные договоры, заключенные банком с заёмщиками, на общую сумму более 7.7 млрд руб.).

По оценке временной администрации, стоимость активов кредитной организации не превышает 0.4 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 7.6 млрд руб., в том числе перед физическими лицами — 3.5 млрд руб.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками кредитной организации КБ "Нефтяной альянс", Банк России направил в Генпрокуратуру, Министерство внутренних дел и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Нефтяной Альянс" 14 марта 2017 года. По величине активов КБ "Нефтяной Альянс" на 1 февраля 2017 года занимал 217-е место в банковской системе Российской Федерации.

"AK&M" от 22.08.2017
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