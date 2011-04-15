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22/08/2017
12:17

ФАС предоставила сотовым операторам отсрочку для отмены роуминга

ФАС России продлила для операторов связи срок исполнения предупреждения. Новая дата исполнения предупреждения – 15 декабря 2017 года, говорится в сообщении регулятора.

Напомним, что 14 июля 2017 года ФАС выдала предупреждение в адрес ПАО "ВымпелКом", ПАО "МТС", ПАО "МегаФон", ООО "Т2 Мобайл".

ФАС России установила признаки нарушения пункта 6 части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции", которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России.

Анализ ФАС России показал, что цены на услуги связи (звонки внутри региона, за пределы региона, СМС, передача данных) в поездках не должны отличаться от цен в домашнем регионе, такая разница экономически, технологически не обоснована.

ФАС России потребовал, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках.

Все операторы связи, которым антимонопольная служба выдала предупреждение, выразили готовность его исполнить и направили в ФАС России ходатайства о продлении срока.

Оценив мотивированные ходатайства, антимонопольное ведомство установило новый срок исполнения предупреждения для всех операторов связи – 15 декабря 2017 года. Операторы связи ежемесячно должны предоставлять в ФАС России отчёт о ходе исполнения предупреждения.


"AK&M" от 22.08.2017
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