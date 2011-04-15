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22/08/2017
12:42

ЦБ РФ заявил о снижении норматива достаточности базового капитала Генбанка

Норматив достаточности базового капитала Генбанка опустился ниже порогового значения, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Банк России информирует о том, что согласно отчётности АО "Генбанк" значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) указанной кредитной организации достигло уровня ниже, определённого абзацем одиннадцатым пункта 3.1.8.1.2 Положения в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней", - говорится в сообщении.

Минимальное значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) установлено ЦБ на уровне 4.5%.

Напомним, что в августе Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО "Генбанк", учитывая, что банк является значимым для Крыма и Севастополя. Для поддержки деятельности Генбанка и повышения его финансовой в качестве инвестора будет приглашён Собинбанк, который входит в группу АО "АБ "Россия".

Для обеспечения непрерывности деятельности банка в Генбанк назначена временная администрация. Банк продолжит работу в обычном режиме.

Генбанк создан 13 сентября 1993 года. Инфраструктура банка включает более 100 подразделений, представленных практически во всех населённых пунктах полуострова.

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