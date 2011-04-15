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22/08/2017
13:37

ЦБ РФ обнаружил в банке "Информпрогресс" пропажу 28.9 млн руб.

Временная администрация по управлению КБ "Информпрогресс" по результатам проведения ревизии установила отсутствие денежной наличности на общую сумму 28.9 млн руб. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

В ходе обследования финансового состояния банка временной администрацией установлено низкое качество его ссудного портфеля, обусловленное кредитованием юридических и физических лиц, в том числе компаний, связанных с руководством (собственниками) банка, неспособных исполнять свои обязательства по возврату ссудной задолженности.

Кроме того, выявлены факты списания денежных средств со счета физического лица без ведома владельца счёта, а также факты преимущественного удовлетворения требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам банка.

По оценке временной администрации стоимость активов КБ "Информпрогресс" не превышает 165 млн руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 183.9 млн руб.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Информпрогресс" 15 мая 2017 года. По величине активов на 1 апреля 2017 года кредитная организация занимала 575 место в банковской системе Российской Федерации.



"AK&M" от 22.08.2017
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