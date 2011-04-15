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22/08/2017
18:20

НРД начал обслуживание сделок РЕПО с выделенной корзиной облигаций ЦБ РФ

Национальный расчётный депозитарий приступил к обслуживанию сделок РЕПО Банка России с выделенной корзиной облигаций Банка России (ОБР). Об этом говорится в сообщении НРД.

Банк России разместил облигации на 150 млрд руб. со сроком обращения 3 месяца. Обращение ОБР осуществляется только среди российских кредитных организаций.

Операции с ОБР являются гибким инструментом регулирования банковской ликвидности. Преимущество инструмента – возможность его использования в качестве обеспечения по операциям на денежном рынке или для привлечения рефинансирования у ЦБ РФ.

Передать ОБР в качестве обеспечения в сделке РЕПО с Банком России ОБР возможно, выбрав идентификатор CBBR или ISIN выпуска ОБР непосредственно в торговом терминале Московской Биржи или Bloomberg.

Национальный расчётный депозитарий (НРД) имеет статус центрального депозитария Российской Федерации, входит в группу "Московская Биржа".

НРД учреждён 27 июня 1996 года. Объём ценных бумаг на хранении на 30 апреля 2017 года составил 35.2 трлн руб. НРД признан Банком России системно значимым центральным депозитарием, расчётным депозитарием и репозитарием. Платёжная система НРД также имеет статус системно и национально значимой.

НРД проводит все биржевые расчёты и большую часть внебиржевых расчётов, обслуживает как российские ценные бумаги в качестве центрального депозитария, так и иностранные ценные бумаги. На сегодняшний день НРД имеет счета в центральных депозитариях и международных центральных депозитариях 8 стран, а также корреспондентские счета в ряде крупнейших иностранных и российских банков.



"AK&M" от 22.08.2017
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