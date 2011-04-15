Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/08/2017
18:14

Ингосстрах застраховал по ДМС сотрудников компании "Рено Россия"

СПАО "Ингосстрах" заключило договор добровольного медицинского страхования (ДМС) с ЗАО "Рено Россия". Страховой защитой обеспечены все сотрудники предприятия, общий лимит ответственности по договору составляет 59.3 млрд руб. Договор заключен сроком на 2 года, говорится в сообщении Ингосстраха.

Согласно условиям договора программа страхования включает амбулаторно-поликлиническое и стационарное обслуживание, помощь на дому, специализированное стоматологическое обслуживание, опцию "корпоративный врач", а также экстренную стационарную помощь на территории России.

"Добровольное медицинское страхование сотрудников – это не только оптимальный вариант защиты здоровья и профилактики заболеваний работников, но и важная составляющая имиджа успешно развивающейся компании, это эффективный инструмент для привлечения или удержания высококвалифицированных кадров. Основное и бесспорное преимущество ДМС – качественный сервис при получении клиентами медицинских услуг, возможность лечиться в современных клиниках, оборудованных по последнему слову техники", – отмечает директор Департамента медицинского страхования компании "Ингосстрах" Андрей Копыток.

Renault Россия – компания, созданная в 1998 году, является одним из крупнейших производителей легковых автомобилей в России, а также одним из крупнейших инвесторов в российскую автомобильную отрасль. Сегодня активы компании включают две производственные площадки: завод в Москве и совместную с партнерами по Альянсу АВТОВАЗ-Renault-Nissan конвейерную линию в Тольятти. С момента выхода компании на российский рынок в 1998 году было продано более 1.5 млн автомобилей.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 22.08.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100