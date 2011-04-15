Ингосстрах застраховал по ДМС сотрудников компании "Рено Россия"

СПАО "Ингосстрах" заключило договор добровольного медицинского страхования (ДМС) с ЗАО "Рено Россия". Страховой защитой обеспечены все сотрудники предприятия, общий лимит ответственности по договору составляет 59.3 млрд руб. Договор заключен сроком на 2 года, говорится в сообщении Ингосстраха.



Согласно условиям договора программа страхования включает амбулаторно-поликлиническое и стационарное обслуживание, помощь на дому, специализированное стоматологическое обслуживание, опцию "корпоративный врач", а также экстренную стационарную помощь на территории России.



"Добровольное медицинское страхование сотрудников – это не только оптимальный вариант защиты здоровья и профилактики заболеваний работников, но и важная составляющая имиджа успешно развивающейся компании, это эффективный инструмент для привлечения или удержания высококвалифицированных кадров. Основное и бесспорное преимущество ДМС – качественный сервис при получении клиентами медицинских услуг, возможность лечиться в современных клиниках, оборудованных по последнему слову техники", – отмечает директор Департамента медицинского страхования компании "Ингосстрах" Андрей Копыток.



Renault Россия – компания, созданная в 1998 году, является одним из крупнейших производителей легковых автомобилей в России, а также одним из крупнейших инвесторов в российскую автомобильную отрасль. Сегодня активы компании включают две производственные площадки: завод в Москве и совместную с партнерами по Альянсу АВТОВАЗ-Renault-Nissan конвейерную линию в Тольятти. С момента выхода компании на российский рынок в 1998 году было продано более 1.5 млн автомобилей.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 22.08.2017