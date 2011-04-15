Стоимость активов банка "Образование" не превышает 2.5 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 21.7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.



Таким образом, "дыра" в капитале банка "Образование" превысила 19 млрд руб.



ЦБ РФ также сообщает, что временная администрация по управлению АКИБ "Образование", с первого дня осуществления функций столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности.



Бывшее руководство банка "Образование" не передало временной администрации электронную базу данных об операциях банка, а также кредитные досье заёмщиков — юридических лиц на общую сумму 23.8 млрд руб.



В ходе проведения обследования финансового состояния банка временной администрацией установлено низкое качество его ссудного портфеля, обусловленное кредитованием юридических и физических лиц, имеющих сомнительную платёжеспособность, неспособных исполнять свои обязательства, и организаций, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Кроме того, установлены факты осуществления руководством банка сделок по прекращению обязательств отдельных заёмщиков — юридических лиц перед банком за счёт средств, полученных от погашения собственных векселей банка.



ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Образование" 21 апреля 2017 года. Проблемы у банка возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. При этом в ходе надзора за деятельностью банка выявлены недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, подчёркивает ЦБ.



АКИБ "Образование" создан в 1991 году по решению крупнейших высших учебных заведений Москвы, в 2000 году все высшие учебные заведения вышли из состава акционеров, их доли приобрели коммерческие организации. По величине активов кредитная организация на 1 апреля 2017 года занимала 118-е место в банковской системе Российской Федерации.



"AK&M" от 22.08.2017