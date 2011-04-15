И.Коробкина увеличила долю в уставном капитале ОГК-2 до 0.034% с 0.027%

Член совета директоров ПАО "ОГК-2" Ирина Коробкина 18 августа увеличила свою долю в уставном капитале общества до 0.034%. Об этом говорится в сообщении ОГК-2.



До увеличения доли И.Коробкиной принадлежало 0.027% голосующих акций генерирующей компании.



Как сообщалось ранее, 15 августа председатель совета директоров ОГК-2 Денис Фёдоров также увеличил свою долю в уставном капитале общества до 0.084% с 0.077%, а член совета директоров ОГК-2 Александр Рогов - до 0.045% с 0.038%.



ПАО "ОГК-2" (ИНН 2607018122) - ведущая компания тепловой генерации в составе 11-ти действующих электростанций и одной строящейся с суммарной установленной мощностью 19 ГВт, обеспечивающая около 6% выработки электроэнергии в России. В состав компании входят: Адлерская ТЭС, Красноярская ГРЭС-2, Киришская, Псковская, Новочеркасская, Рязанская, Серовская, Троицкая, Череповецкая и Ставропольская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1. Контролирующим акционером компании является ООО "Газпромэнергохолдинг" (100%-ное дочернее общество ПАО "Газпром"). Реорганизация ОГК-2 путём присоединения ОГК-6 завершилась 1 ноября 2011 года.



Чистая прибыль группы "ОГК-2" за 2016 год по МСФО выросла на 17.56% до 3.053 млрд руб. с 2.597 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 19.75% до 134.398 млрд руб. со 112.233 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - в 2.4 раза до 9.389 млрд руб. с 3.918 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 46.87% до 4.967 млрд руб. с 3.382 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 87.2% до 18.923 млрд руб. с 10.111 млрд руб.



Чистая прибыль группы "ОГК-2" за I квартал 2017 года по МСФО выросла на 87.69% до 5.005 млрд руб. с 2.667 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 18.77% до 38.145 млрд руб. с 32.118 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ОГК-2" за первое полугодие 2017 года по РСБУ увеличилась в 2.48 раза до 6.919 млрд руб. с 2.787 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 16.84% до 69.716 млрд руб. с 59.666 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.15 раза до 11.044 млрд руб. с 5.139 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.42 раза до 8.815 млрд руб. с 3.647 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился в 2 раза до 15.53 млрд руб. с 7.764 млрд руб.



"AK&M" от 22.08.2017