Сбербанк выдал 1.017 трлн руб. розничных кредитов за семь месяцев 2017 года. В структуре выдач практически одинаковую долю составили жилищные и потребительские кредиты - 47% и 48% соответственно. Об этом говорится в сообщении банка.



Ещё более 4% добавило изменение остатка задолженности по кредитным картам.



По сравнению с предыдущим годом объём выдач увеличился на 23% и практически достиг докризисного уровня 2014 года, когда за семь месяцев было выдано более 1.15 трлн руб. При этом жилищных кредитов было выдано на 480 млрд руб., что является рекордным значением за всю историю выдач жилищных кредитов в Сбербанке. В результате портфель розничных кредитов Сбербанка увеличился с начала года на 4%, или на 174 млрд руб.



"Росту объёма выдач жилищных кредитов способствовало снижение ставок, а также запуск онлайн портала ДомКлик и электронного сервиса регистрации сделок, позволившего в несколько раз сократить сроки оформления документов на недвижимость. По потребительским кредитам был реализован ряд акций с привлекательными для заёмщиков условиями. Кроме того получение потребительского кредита стало проще и доступнее: за один короткий визит в банк или онлайн", - прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев.



АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году по МСФО выросла в 2.4 раза до 541.9 млрд руб. с 222.9 млрд руб. годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию составила 25 руб., увеличившись на 141.3% по сравнению с 2015 годом. Рентабельность капитала достигла 20.8%, по сравнению с 10.2% год назад. Чистый процентный доход Сбербанка вырос за 2016 год на 37.9% до 1362.8 млрд руб. с 988 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев 2017 года выросла на 35.6% до 372.8 млрд руб. с 274.976 млрд руб. Чистый процентный доход банка увеличился на 6.4% и составил 683.6 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 14.7% до 194 млрд руб. Операционный доход до резервов вырос на 18.5% до 954.228 млрд руб.



"AK&M" от 22.08.2017