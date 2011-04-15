Smurfit Kappa приобрела фабрику "Союз" в Москве, которая выпускает гофроупаковку. Об этом говорится в сообщении компании.



Новый актив компании находится в Москве и производит упаковку из гофрокартона для различных секторов рынка, на фабрике работает около 300 сотрудников.



У Группы Smurfit Kappa уже есть три завода в Санкт-Петербурге, которые производят упаковку на бумажной основе и упаковку Bag-in-Box для европейских клиентов.



Приобретение Фабрики "Союз" позволит Smurfit Kappa усилить свои позиции на российском рынке и даст более широкие возможности для обслуживания мультинациональных и локальных клиентов. Благодаря расширению, Группа Smurfit Kappa становится одним из лидеров среди поставщиков гофрокартонной упаковки в России.



Сумма сделки в сообщении не раскрывается.

Smurfit Kappa - один из мировых лидеров в области предоставления упаковочных решений на основе бумаги. В компании работает около 43 тыс. сотрудников на 350 предприятиях в 33 странах мира.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"