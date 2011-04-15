Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/08/2017
16:59

Smurfit Kappa приобрела фабрику "Союз" в Москве

Smurfit Kappa приобрела фабрику "Союз" в Москве, которая выпускает гофроупаковку. Об этом говорится в сообщении компании.

Новый актив компании находится в Москве и производит упаковку из гофрокартона для различных секторов рынка, на фабрике работает около 300 сотрудников.

У Группы Smurfit Kappa уже есть три завода в Санкт-Петербурге, которые производят упаковку на бумажной основе и упаковку Bag-in-Box для европейских клиентов.

Приобретение Фабрики "Союз" позволит Smurfit Kappa усилить свои позиции на российском рынке и даст более широкие возможности для обслуживания мультинациональных и локальных клиентов. Благодаря расширению, Группа Smurfit Kappa становится одним из лидеров среди поставщиков гофрокартонной упаковки в России.

Сумма сделки в сообщении не раскрывается.
Smurfit Kappa - один из мировых лидеров в области предоставления упаковочных решений на основе бумаги. В компании работает около 43 тыс. сотрудников на 350 предприятиях в 33 странах мира.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100