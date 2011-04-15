Дайджест газеты "Ведомости" от 23 августа 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 23 августа 2017 года.





БОГАТСТВО ПЕРЕБРАЛОСЬ В ОФШОРЫ



Богатые россияне держат за рубежом такое же финансовое состояние, какое все россияне - внутри страны.



Богатство, выведенное россиянами в офшоры с 1990 г., к 2015 г. составило около 75% национального дохода страны (ВВП за вычетом обесцененного капитала плюс чистая зарубежная прибыль). Столько же составляют "официальные" финансовые активы всех российских домохозяйств, оценили аналитики Национального бюро экономических исследований США (NBER).



Фактически богатые россияне держат за рубежом такое же финансовое состояние, какое все россияне - внутри страны. Национальное богатство России (стоимость всех реальных и финансовых активов в собственности людей, компаний и государства за вычетом задолженности) выросло не очень сильно, а вот финансовые активы россиян из-за гиперинфляции 1990-х гг. обесценились, затем они восстановились, но не полностью.





ПОЛИТБЮРО КРЕПЧАЕТ



Дмитрий Медведев может остаться премьером и после 2018 г.

Президентская кампания Владимира Путина носит ярко выраженный антиэлитистский характер, говорится в юбилейном докладе (он выходит пятый год) холдинга "Минченко консалтинг" "Политбюро 2.0: Реновация вместо демонтажа". Конкуренция внутри Политбюро 2.0 (его состав публикуют "Ведомости") разворачивается не вокруг выборов президента, вопросы результата кампании для Путина малозначимы. Премьера Дмитрия Медведева из потенциальных кандидатов в президенты выбил оппозиционер Алексей Навальный. При этом, как и в рейтинге преемников президента от фонда "Петербургская политика", опубликованном в понедельник, наибольшая устойчивость как члена Политбюро 2.0 и участника следующей правящей коалиции наблюдается именно у Медведева. Автор доклада Евгений Минченко предполагает, что Медведев имеет три варианта трудоустройства после выборов: сохранение поста председателя правительства, переход в "Газпром".





ДВОЙНОЙ ЗАПАС ГУБЕРНАТОРОВ



Академия госслужбы подготовит к 2019 г. 162 кандидата в губернаторы. Эксперт считает, что возможна большая ротация.



Академия госслужбы при президенте (РАНХиГС) подготовит 162 "высокопотенциальных руководителя для возможного выдвижения в краткосрочной и среднесрочной перспективе на должности высших должностных лиц" в 85 регионах России. Такое дополнение к государственному заданию академии содержится в опубликованном 21 августа постановлении правительства. На это РАНХиГС получит 260 млн руб., подготовка завершится в конце 2018 г., после президентских выборов, следует из документа.



Программа уже стартовала, обучение пройдут управленческие кадры высшего уровня, сказал "Ведомостям" замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Колесников.





РУНЕТ НАДО ЗАЩИТИТЬ ОТ АМЕРИКАНЦЕВ



Чиновники считают, что у спецслужб США есть доступ к переписке и данным россиян. Операторам придется перенаправить интернет-трафик из-за границы в Россию.



Американские спецслужбы могут иметь доступ к интернет-трафику россиян, рассказали "Ведомостям" федеральный чиновник и собеседник, знакомый с несколькими чиновниками в правительстве и администрации президента. По их словам, этот доступ спецслужбы получают, когда трафик россиян оказывается за границей.



В Европе (в частности, в Стокгольме) есть крупный центр американского Агентства национальной безопасности и он имеет доступ к трафику, проходящему через крупные точки обмена трафиком, объясняет один из собеседников "Ведомостей": американские спецслужбы имеют возможность снимать данные с этих точек, расшифровывать их и делать поиск по ключевым словам - так они помогают искать и выявлять террористов.





МОСКВА БУДЕТ СТРОИТЬ БОЛЬШЕ, НО МЕНЬШЕ



Москва стала выдавать больше разрешений на строительство, однако его общая площадь сокращается. Причина - бум индивидуального строительства в новой Москве.



За январь - июль оформлено 1068 разрешений на строительство общей площадью 5,77 млн кв. м, из них 901 - на строительство 4,42 млн кв. м жилья, следует из ответа Мосгосстройнадзора на запрос "Ведомостей". Годом ранее было выдано 876 разрешений, из них 568 - на жилье.



Построено при этом будет меньше - примерно на 21% общей площади (годом ранее разрешений было выдано на 7,29 млн кв. м) и на 13% жилой (было 5,1 млн кв. м).



Рост числа разрешений связан с резким ростом индивидуального строительства в новой Москве.





ТАИЛАНДЦЫ ПРИДУТ НА ГОТОВОЕ



Выделив на Россию $1 млрд, CP Group решила начать со скупки действующих производителей молока. Строительство мегафермы отдалило бы выход компании на рынок.



Таиландская компания Charoen Pokphand Group (CP Group) изменила планы по выходу на российский молочный рынок, сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций (партнер CP Group) и подтвердил представитель российского подразделения таиландской компании. CP Group не будет строить мегаферму в Рязанской области, но не отказывается от инвестиций в молочное производство и рассматривает для проекта именно Рязанскую область, говорит представитель компании: теперь компания интересуется приобретением действующего предприятия или возможностью партнерства с ним. Также проект, возможно, будет разделен на несколько средних ферм. Все это позволит быстрее начать производство, чем если бы предприятие строилось с нуля.





ПАЦИЕНТ ЛЕЧИТ ДОКТОРА



Санируемый банк "Траст" вкладывает миллиарды рублей в сестринский банк "ФК Открытие": скупает его акции и, возможно, выдает ему кредиты.



Банк "Траст" оказался участником ралли акций банка "ФК Открытие", обороты которыми на Московской бирже с конца прошлой недели выросли в тысячи раз. 18 августа "Траст", следует из его материалов, купил 1,2% акций "ФК Открытие" на 3,8 млрд руб. Санатор "Траста" - "Открытие холдинг", владеющий "ФК Открытие". "Не совсем понятно, зачем "Трасту" покупать акции "ФК Открытие", вряд ли это можно назвать мерой поддержки банка", - полагает аналитик S&P Дмитрий Назаров: возможно, кто-либо из держателей пакета решил его продать, а "Траст" выкупил его.





ПУТИНСКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА



Какие задачи решает кадровая революция во власти 2016-2017 гг.

Эволюцию российского политического режима можно отслеживать в том числе по лишению различных политических акторов субъектности, вытеснению их за пределы круга активных участников политического процесса. В разное время это были губернаторы и региональные политические элиты в целом, независимые от государства СМИ, "ельцинские олигархи", политические партии... Сейчас впору говорить о системном наступлении на вольницу чиновничества, включая в их число и силовиков.



Лето в кадровой сфере выдалось урожайным. И не столько в плане замен, сколько в плане наказаний - послевкусия замен, которые состоялись некоторое время назад. Начавшийся суд над Алексеем Улюкаевым и объявление сроков наказаний бывшему главе ФСИН Александру Реймеру (8 лет) и бывшему главе ГУЭБиПК Денису Сугробову (22 года). Идет суд по делу сахалинского губернатора Александра Хорошавина и трех чиновников из его окружения.





ПОТОКИ КАПИТАЛА ИССЯКЛИ



Трансграничные потоки капитала резко уменьшились после финансового кризиса. Это не обязательно означает рост устойчивости мировой финансовой системы.



Мировой финансовый кризис, начавшийся 10 лет назад, повлиял и на движение капитала в мире. В 2007 г. трансграничные потоки капитала были почти в три раза больше, чем в 2016 г., несмотря на то что инвесторы стали гнаться за более высокой доходностью на фоне низких процентных ставок в развитых странах. Банки стали реже выдавать займы за рубежом. Также больше денег стало пересекать границы в форме долгосрочных прямых иностранных инвестиций (ПИИ).



Одной из основных причин финансового кризиса было чрезмерное движение капитала. Но сегодня мировая финансовая система более устойчива, чем 10 лет назад, говорится в докладе McKinsey Global Institute. По ее данным, трансграничные потоки капитала сократились на 65% с $12,4 трлн на пике в 2007 г. до $4,3 трлн в 2016 г.





"Я НАУЧИЛА ОКОЛО 3000 БАНКИРОВ И ЭКСПЕРТОВ ОСНОВАМ РАЗУМНОЙ БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКИ"





Элизабет Дьюк добралась до поста, который еще не занимала ни одна женщина в крупнейших американских банках. С 1 января она возглавит совет директоров некогда самого дорогого в мире банка Wells Fargo и попытается вытащить его из скандалов.



В жизни Элизабет, или, как ее часто называют, Бетси, Дьюк много резких поворотов. Мечтала стать актрисой, а в итоге возглавила банк; думала всю жизнь работать в провинции, а стала одной из самых влиятельных женщин Вашингтона (, ушла было на покой, но теперь возглавит совет директоров проблемного банка Wells Fargo. Об этом объявлено на прошлой неделе. Ни одна женщина не занимала такую высокую должность в крупнейших американских банках, отмечает WSJ.





КАК ПРАВИЛЬНО РАССТАТЬСЯ С ПАРТНЕРОМ ПО БИЗНЕСУ



Пять правил помогут правильно расстаться с партнером по бизнесу.

Представим себе двух партнеров, которые начали совместную деятельность до кризиса. У одного были хорошие идеи и профессиональный опыт, у другого - деньги и связи. Они были в хороших отношениях и дополняли друг друга. Однако дела с каждым годом шли все хуже и хуже. Причина не имеет особого значения: неконкурентоспособный продукт, сокращение спроса или падение курса рубля. В конечном счете бизнес потерпел неудачу, и теперь партнеры обвиняют друг друга во всех грехах и не знают, как выбраться из этой ситуации. Это нынешняя реальность для многих партнерств в России.



Как правило, конфликты между бизнес-партнерами происходят не потому, что один обманывает другого. Они зачастую вызваны объективными неудачами или неумением наладить общение друг с другом.





МОСКВА ПРОИГРЫВАЕТ МГТС



Попытки московских властей отсудить у МГТС часть ее кабельной канализации пока не увенчались успехом. Чиновники считают, что у города было украдено 1600 км инфраструктуры.



Арбитражный суд Москвы отклонил три иска департамента городского имущества Москвы к МГТС и структурам Росреестра - еще один иск не принят из-за неправильно оформленных документов. Во всех исках московские чиновники требовали аннулировать права собственности МГТС на различные участки ее кабельной канализации. Всего арбитражный суд зарегистрировал 20 таких исков.



По версии московских властей, канализация строилась за бюджетный счет - но город не может зарегистрировать ее на себя, поскольку она уже зарегистрирована на МГТС. Поэтому город требовал признать канализацию бесхозной. В решении по участку канализации на Дмитровском шоссе суд отмечает, что канализация спорная, но все-таки не бесхозная недвижимость.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 23.08.2017