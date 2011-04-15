Дайджест газеты "Коммерсант" от 23 августа 2017 года



БЕНЗИН ОБОШЕЛСЯ БЕЗ ВСПЛЕСКА

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО ОСТАЮТСЯ НЕ ПО-ЛЕТНЕМУ СТАБИЛЬНЫМИ



Оптовые цены на бензин в России в этом году изменили многолетней динамике - вместо традиционного резкого роста летом с низкой зимней базы волатильность сильно снизилась. Цены последние четыре месяца остаются на стабильно высоком уровне, не превышающем, впрочем, максимумов прошлого года. Это яркое свидетельство того, что Россия впервые за последние как минимум десять лет не испытывает летнего дефицита бензина.





АВТОПРОМ НАКОРМЯТ ЗА СЧЕТ АГРАРИЕВ

СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ МОГУТ ПЕРЕКРЫТЬ БЮДЖЕТ



Как стало известно "Ъ", производители сельхозтехники, традиционно досрочно исчерпавшие годовой объем субсидий, впервые могут не получить дополнительной господдержки. По словам источника "Ъ", средства, на которые рассчитывала отрасль, могут быть отданы автопрому как более приоритетному для Минпромторга и, по мнению экспертов, с точки зрения имиджа более важному сектору.





ФССП ВЗЯЛА ОШИБКИ НА СЕБЯ

НЕКОРРЕКТНЫЕ СПИСАНИЯ СО СЧЕТОВ ГРАЖДАН ПРИСТАВЫ ИСПРАВЯТ БЕЗ БАНКОВ





В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) решили взять решение проблемы ошибочного списания средств со счетов физлиц в свои руки. Не дождавшись от Минэкономики законопроекта, исключающего возможность ошибочной идентификации физлиц при исполнительном производстве, ФССП дала разъяснения приставам и гражданам, которыми фактически исключила из процесса возврата ошибочно списанных средств банки. Однако банкиры настаивают на законодательном решении проблемы, опасаясь, что разъяснения не спасут их от претензий клиентов. А юристы сомневаются, что прямое взаимодействие приставов и граждан окажется более эффективным.





АГРОКОМПЛЕКС ПОТОРГУЕТ В МОСКВЕ

СЕМЬЯ АЛЕКСАНДРА ТКАЧЕВА МОЖЕТ РАЗВИВАТЬ ЗДЕСЬ СВОЮ РОЗНИЦУ



Принадлежащий семье главы Минсельхоза Александра Ткачева Агрокомплекс задумался о развитии собственной розницы в Москве и Подмосковье. Сегодня холдинг управляет примерно 600 магазинами на юге России, включая Северный Кавказ, где лидирует в сегменте малой розницы, ориентированной на здоровое питание. В столице конкуренция значительно сильнее, предупреждают эксперты.





ГОСДУМА ВЫТРЕТ УГОЛЬНУЮ ПЫЛЬ ОТОВСЮДУ

ДЕПУТАТЫ ЗАЩИТЯТ ОТ НЕЕ САНАТОРИИ И ДАЧИ



Пока Госдума ушла на каникулы, "Единая Россия" доработала законопроект по борьбе с угольной пылью. В новой версии ограничения на выбросы вводятся не только в границах населенных пунктов, но и возле жилой застройки, курортов, санаториев, зон отдыха и дач. Более того, теперь они всех пылящих навалочных грузов. По мнению экспертов, проект, не будучи обсужден с бизнесом, рискует стать новым популистским законом, который невозможно выполнить.





"СИБУГЛЕМЕТ" ПЕРЕСТРОЯТ НА ПРОДАЖУ

В ХОЛДИНГЕ НАЧАЛАСЬ СЕРЬЕЗНАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ



Как стало известно "Ъ", находящаяся в управлении Evraz группа "Сибуглемет" приступает к реорганизации акционерной и долговой структуры. Долги "Сибуглемета" и ее владельцев перед ВЭБом и ВТБ, по данным "Ъ", составляют около $3,5 млрд, сложная структура владения активами включает миноритариев - их доли могут быть выкуплены. В перспективе "Сибуглемет" может быть выставлен на продажу. Осенью пройдет конкурс на управление группой, но пока претендентов, кроме Evraz, нет.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 23.08.2017