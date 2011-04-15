Повтор! Чистая прибыль Альфа-Банка за первое полугодие по МСФО выросла в 2.7 раза до $436 млн

Чистая прибыль группы "Альфа-Банк" за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла в 2.7 раза до $436 млн. Об этом говорится в сообщении Альфа-Банка.



Объём чистого процентного дохода увеличился на 18.6% до $783 млн за счёт опережающего роста процентных доходов на фоне снижения процентных ставок. Показатель чистой процентной маржи (NIM) составил 4.4%.



Доля просроченных кредитов (90+ дней) сократилась с 4.2% в начале года до 2.8%. Покрытие просроченных кредитов (90+ дней) резервами составляет 107.2%. Ставка резервирования на конец первого полугодия 2016 года составила 3%.



Чистый комиссионный доход увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $396 млн.



Совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк" выросли на 9.3% по сравнению с прошлым годом и составили $41804 млн по состоянию на 30 июня 2017 года.



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Прямыми акционерами ОАО "Альфа-Банк" являются российская компания ОАО "АБ Холдинг", которая владеет более 99% акций банка, и кипрская компания ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED, в распоряжении которой имеется менее 1% акций банка.



Бенефициарами банковской группы в составе консорциума "Альфа-Групп" являются 6 физических лиц (Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен, Александр Кнастер, Андрей Косогов).



Совокупные активы банковской группы "Альфа-Банк", куда входят ABH Financial, АО "Альфа-Банк" и дочерние финансовые компании, в 2016 году по МСФО составили $38.2 млрд, совокупный кредитный портфель - $23.9 млрд, совокупный капитал - $5.7 млрд. Чистая прибыль за 2016 год составила $527 млн.



"AK&M" от 23.08.2017