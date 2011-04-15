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23/08/2017
09:45

Повтор! АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Резерв"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 23 августа 2017 года начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Резерв" (Челябинск). Об этом говорится в сообщении АСВ.

Приём заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются через АО "Россельхозбанк" и ПАО Банк "ФК Открытие", действующие от имени АСВ и за его счёт в качестве банков-агентов, с 23 августа 2017 года по 23 августа 2018 года.

Каждый из банков-агентов уполномочен производить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков банка "Резерв" проведено в зависимости от места жительства вкладчика. Чтобы убедиться в правильности определения банка-агента, вкладчик может воспользоваться сервисом "Найти свой банк-агент" на официальном сайте АСВ.

Согласно полученному реестру обязательств кредитной организации банка "Резерв" за выплатой страхового возмещения на сумму около 1.3 млрд руб. могут обратиться порядка 4.3 тыс. вкладчиков, в том числе 83 вкладчика, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 6.2 млн руб.

Страховое возмещение будет выплачиваться в 3 субъектах Российской Федерации, в том числе в Челябинской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 665.8 млн руб. могут обратиться порядка 1.3 тыс. вкладчиков, в Свердловской области на сумму около 543.8 млн руб. могут обратиться порядка 0.9 тыс. вкладчиков.

ЦБ РФ отозвал лицензию у челябинского банка "Резерв" 9 августа.

Банк "Резерв" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Кредитная организация по величине активов на 1 июля 2017 года занимала 415-е место в банковской системе Российской Федерации.




"AK&M" от 23.08.2017
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