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23/08/2017
12:09

Д.Медведев подписал распоряжение о создании ТОР "Курилы"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании новой территории опережающего развития (ТОР) "Курилы". Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

ТОР - экономическая зона со льготными налоговыми условиями и упрощенными административными процедурами, созданными для привлечения инвестиций и ускоренного развития экономики.

Создание ТОР "Курилы" будет способствовать формированию промышленного центра глубокой переработки водных биоресурсов в Сахалинской области, привлечению инвестиций, укреплению экономических позиций России в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в федеральный, региональный и местные бюджеты.

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры ТОР "Курилы" будет финансироваться за счёт средств внебюджетных источников.

По оценке Минвостокразвития России, в результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 700 рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2026 года планируются в размере более 5.8 млрд руб., размер предоставленных налоговых льгот инвесторам - 2.2 млрд руб.


"AK&M" от 23.08.2017
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