Д.Медведев подписал распоряжение о создании ТОР "Курилы"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании новой территории опережающего развития (ТОР) "Курилы". Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.



ТОР - экономическая зона со льготными налоговыми условиями и упрощенными административными процедурами, созданными для привлечения инвестиций и ускоренного развития экономики.



Создание ТОР "Курилы" будет способствовать формированию промышленного центра глубокой переработки водных биоресурсов в Сахалинской области, привлечению инвестиций, укреплению экономических позиций России в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в федеральный, региональный и местные бюджеты.



Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры ТОР "Курилы" будет финансироваться за счёт средств внебюджетных источников.



По оценке Минвостокразвития России, в результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 700 рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2026 года планируются в размере более 5.8 млрд руб., размер предоставленных налоговых льгот инвесторам - 2.2 млрд руб.





"AK&M" от 23.08.2017