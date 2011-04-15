Total примет участие в российском проекте "Арктик СПГ-2"

Французская нефтегазовая корпорация Total заявила о готовности принять участие в российском проекте "Арктик СПГ-2". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на французское издание "Эко".



"Крупнейшая французская корпорация Total намерена участвовать в "Арктик СПГ-2", новом крупнейшем проекте по производству сжиженного природного газа, который будет реализовывать российская компания "Новатэк", — пишет газета.



Отмечается, что корпорация уже является партнёром НОВАТЭКа и владеет 19% пакета акций российской компании, участвуя в проекте завода по сжиженному газу на Ямале. При этом ожидается, что проект "Арктик СПГ-2" "будет более масштабным, чем ямальский", и обеспечит годовое производство 18 млн т СПГ. При этом стоимость строительства данного комплекса оценивается ниже, чем стоимость ямальского, — $10 млрд против $27 млрд.



По информации газеты, строительство нового завода СПГ может быть начато в 2019 году, а производственный цикл будет запущен в 2023 году. В корпорации полагают, что "к этому времени период перенасыщения рынка СПГ должен уже завершаться, а ситуация со спросом будет благоприятной".



Со стороны "НОВАТЭКа было поставлено обязательное условие для Total: Франция должна напрямую участвовать в финансировании проекта. В материале подчеркивается, что, в отличие от ямальского проекта, "Арктик СПГ-2" не может быть затронут западными санкциями, так как в проекте будут использоваться российские технологии.



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