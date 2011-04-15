Банк "Траст" приобрёл 1.2% акций ФК "Открытие"

Банк "Траст" приобрёл 1.2% акций банка ФК "Открытие". Сделка была совершена 18 августа, сообщается в материалах банка "Траст".



Сумма сделки составила 3.885 млрд руб.

Банк "Траст" раскрыл информацию о покупке 1.2% акций банка ФК "Открытие", поскольку эта сделка с заинтересованностью ("Открытие" выступает санатором "Траста").



По данным СМИ, в минувшую пятницу акции "Открытия" стали одними из лидеров по объёму торгов на Московской Бирже. Всего за день с ними было совершено сделок на 16.06 млрд руб.



ОАО НБ "Траст" (Москва) - банк, специализирующийся на розничном кредитовании и привлечении вкладов физлиц. Банк находится на санации, инвестором для финансового оздоровления банка стал банк "ФК Открытие".



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1993 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц". Ключевым акционером банка "Открытие" является "Открытие Холдинг", который владеет 65.28% голосующих акций. Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской Бирже.



Активы банка и его дочерних компаний по МСФО на 31 декабря 2016 года составили 2.7 трлн руб., собственный капитал - 232 млрд руб.







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