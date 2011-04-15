Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/08/2017
12:27

Банк "Траст" приобрёл 1.2% акций ФК "Открытие"

Банк "Траст" приобрёл 1.2% акций банка ФК "Открытие". Сделка была совершена 18 августа, сообщается в материалах банка "Траст".

Сумма сделки составила 3.885 млрд руб.
Банк "Траст" раскрыл информацию о покупке 1.2% акций банка ФК "Открытие", поскольку эта сделка с заинтересованностью ("Открытие" выступает санатором "Траста").

По данным СМИ, в минувшую пятницу акции "Открытия" стали одними из лидеров по объёму торгов на Московской Бирже. Всего за день с ними было совершено сделок на 16.06 млрд руб.

ОАО НБ "Траст" (Москва) - банк, специализирующийся на розничном кредитовании и привлечении вкладов физлиц. Банк находится на санации, инвестором для финансового оздоровления банка стал банк "ФК Открытие".

Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1993 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц". Ключевым акционером банка "Открытие" является "Открытие Холдинг", который владеет 65.28% голосующих акций. Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской Бирже.

Активы банка и его дочерних компаний по МСФО на 31 декабря 2016 года составили 2.7 трлн руб., собственный капитал - 232 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100