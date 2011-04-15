Чистая прибыль Сбербанка по МСФО во II квартале выросла на 27.6% до 185.6 млрд руб.

Чистая прибыль группы Сбербанка по МСФО по итогам второго квартала 2017 года выросла на 27.6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года и составила 185.6 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Сбербанка.



Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 24.8% по сравнению с 22.8% во II квартале 2016 года.



Кредитный портфель Группы до вычета резерва под обесценение вырос на 4.7% за квартал до 19 трлн руб., включая рост кредитов корпоративным клиентам на 5.4% до 13.8 трлн руб. и кредитов физическим лицам – на 3.1% до 5.2 трлн руб;



Операционные расходы Группы сократились на 4.5% по сравнению со II кварталом 2016 года. Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 33.5% по сравнению с 38.5% во II квартале 2016 года.



Александр Морозов, заместитель председателя правления отметил: "Во II квартале 2017 высокий показатель рентабельности капитала на уровне 24.8% стал результатом благоприятных трендов, включая ускорение роста кредитного портфеля, устойчивость маржи, рост комиссионных доходов и повышение эффективности. Это позволило увеличить прибыль на обыкновенную акцию на 33.5% за 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".



АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году по МСФО выросла в 2.4 раза до 541.9 млрд руб. с 222.9 млрд руб. годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию составила 25 руб., увеличившись на 141.3% по сравнению с 2015 годом. Рентабельность капитала достигла 20.8%, по сравнению с 10.2% год назад. Чистый процентный доход Сбербанка вырос за 2016 год на 37.9% до 1362.8 млрд руб. с 988 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев 2017 года выросла на 35.6% до 372.8 млрд руб. с 274.976 млрд руб. Чистый процентный доход банка увеличился на 6.4% и составил 683.6 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 14.7% до 194 млрд руб. Операционный доход до резервов вырос на 18.5% до 954.228 млрд руб.



"AK&M" от 23.08.2017