Страховое возмещение вкладчикам Риабанка выплатит Сбербанк

Сбербанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации "Риабанк" (Москва). Об этом говорится в сообщении Риабанка.



Приём заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации "Риабанк" начнутся 31 августа 2017 года.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Риабанка 17 авугста.



"Риабанк имел неэффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, что привело к появлению значительного объёма активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчётности банка выявили полную утрату собственных средств (капитала). При этом бизнес-модель банка не была ориентирована на оказание традиционных банковских услуг - кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиваем и выводом денежных средств за рубеж", - говорится в сообщении.



АО "Риабанк" создан в 2003 году. Кредитная организация по величине активов на 1 августа 2017 года занимала 334-е место в банковской системе Российской Федерации.







"AK&M" от 23.08.2017