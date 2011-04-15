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23/08/2017
15:33

ЦБ РФ и Государственный банк Вьетнама подписали соглашение о сотрудничестве

В городе Фукуок (Вьетнам) 22–23 августа прошло очередное заседание Рабочей группы по межбанковскому сотрудничеству Межправительственной российско-вьетнамской комиссии. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

В ходе заседания были подписаны меморандум о сотрудничестве между Государственным Банком Вьетнама и Банком России, а также соглашение по стратегическому партнёрству между Банком инвестиций и развития Вьетнама (BIDV) и Международным банком экономического сотрудничества.

Кроме того, стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего межбанковского сотрудничества, вопросы реализации проекта по взаимодействию национальных систем платежных карт, запуска торгов валютной парой рубль/донг на ПАО "Московская Биржа", взаимодействия в рамках многосторонних финансовых институтов. Кроме того, обсуждались возможности сотрудничества на финансовых рынках.

Стороны определили конкретные шаги для реализации достигнутых договорённостей и решили поддерживать регулярные контакты.

Заседание вели замглавы ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин и заместитель председателя Государственного банка Вьетнама Нгуен Тхи Хонг. В мероприятии приняли участие российские и вьетнамские кредитные организации, представители Вьетнамско-российского совместного банка, Международного банка экономического сотрудничества, Группы "Московская Биржа", АО "НСПК" и вьетнамской корпорации NAPAS.

"AK&M" от 23.08.2017
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