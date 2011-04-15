Инфляция в РФ с 15 по 21 августа была нулевой, с начала года составила 2.2%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3.6%, в том числе на капусту белокочанную - 10.2%, картофель, лук, морковь и помидоры - 6.7-9.4%. Вместе с тем огурцы подорожали на 1.7%.



Яйца куриные, сахар-песок, крупа гречневая стали дешевле на 0.7-0.8%, молоко пастеризованное, пшено и вермишель - на 0.2-0.4%. Одновременно цены на баранину, консервы мясные, колбасу вареную, масло сливочное, маргарин, сметану, творог жирный, сыры, хлеб пшеничный, конфеты шоколадные, карамель, чай и рис увеличились на 0.1-0.2%.



Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо - не изменились.







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